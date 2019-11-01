وسائل إعلام لبنانية ترجح تشكيل الحريري للحكومة الجديدة

رجحت وسائل إعلام لبانية أن يشكل سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال الحكومة اللبنانية الجديدة.



ونقلت "ام تي في" عن مصادر رفيعة قولها إن "تسمية الحريري هو المرجح وبشكل كبير والأسماء السنية التي يطرحها البعض او يلتقيها البعض الآخر هي فقط من باب الضغط على الحريري".



وأوضحت أن الحكومة السياسية سقطت بنسبة 100% لأن عودتها تعني عودة الشارع إلى الغليان وتعني احتقار المطالبين بالتغيير.



كان عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل"، مصطفى علوش أشار في وقت سابق إلى أن "الرئيس الحريري يشترط إذا تم تكليفه مجددًا تشكيل حكومة أن تحظى بثقة اللبنانيين وقادرة على العمل وتطبيق الإصلاحات المطلوبة، وليس من مصلحته الدخول في حكومة سياسية مُشابهة للمستقيلة".



وشدد علوش على ضرورة أن يكون الوزراء الجدد محل ثقة وأصحاب اختصاص لا شبهات فساد حولهم.