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رياضة

كريم عبد الجواد يتوج بـ بطولة مصر الدولية للإسكواش

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:30 م
كريم عبد الجواد
كريم عبد الجواد
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حسن العمدة
توج كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش ببطولة مصر الدولية للاسكواش المقامة بالأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

وفاز كريم عبد الجواد على مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-8 .

يذكر أن الثنائي المصري كان قد تواجها من قبل في بطولة الأهرام الدولية عام 2016 وفاز كريم عبد الجواد في المباراة النهائية على علي فرج .
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