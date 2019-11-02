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برلمان

برلماني يطالب بسرعة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أكد سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات، مؤكدًا أنه أصبح ضرورة ملحة لحماية الطبيب من السلوك السيئ من بعض الأشخاص مرافقي المرضى.

وأضاف "المشد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعدى على الطبيب بأي شكل من الاشكال غير مقبول نهائيًا.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية، أن قانون المسؤولية الطبية هو الفيصل حيث أن هدفه تحديد المسؤولية وقوع خطأ من عدمه بمعنى أن في حالة وفاة المريض أثناء علاجه بالمستشفى القانون يحدد وجود مسؤولية أو خطأ من جانب الطبيب أم كان سبب الوفاة أمرا واقعا.

وشهدت عدة محافظات 3 وقائع اعتداء من قبل مجموعة من الأهالي على الأطباء أثناء ممارسة عملهم، خلال يوم واحد، منها العاصمة القاهرة، حيث أصيب طبيب بأحد المستشفيات في حلوان بكدمات وسحجات بعد اعتداء نجار عليه داخل المستشفى، وذلك بسبب منع الطبيب لزوجة المتهم من التواجد داخل عيادة النساء والتوليد أثناء توقيع الكشف الطبى على والدتها.

كما تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط سيدة ونجلها تعديا على طبيب بمستشفى قويسنا البداية عندما تبلغ لمركز شرطة قويسنا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى قويسنا العام بإصابة "طبيب عظام بذات المستشفى " إثر تعدى آخرين عليه.

وفي طنطا تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ إلى رئيس نقطة شرطة المستشفي الجامعي يفيد بواقعة اعتداء العشرات من أهالي مريض على طبيب بشري يدعى "م.ج" أخصائي جراحات العظام الموجود في الاستقبال بدعوى اعتقادهم بتقصيره وإهماله فى تقديم الرعاية العلاجية لحالة قريبهم.

وكشف الطبيب الضحية فى بلاغه أنه تعرض لسوء معاملة من أهلية المريض مما دفعهم للتشابك بالأيدي معه والتعدي عليه بالضرب ومنعوه من أداء عمله، وتحرر محضر بحادث الاعتداء على الطيب وباشرت النيابة العامة دورها فى التحقيق فى حيثيات الواقعة وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وسماع أقوال شهود العيان للواقعة.
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