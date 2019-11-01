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أخبار العالم

أول تعليق من وزير الدفاع اللبناني على تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:40 م
وزير الدفاع اللبناني
وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب
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رحيم يسري
في تعليقه على قرار تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية للبنان، قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب إن الأمر ليس له علاقة بالأحداث الأخيرة.

وأوضح في تصريحات لقناة "ام تي في" أن "لبنان ليس مستهدفا"، مشيرا إلى أن هناك برنامجا أمريكيا للمساعدات توقف وهو لا يشمل لبنان فقط بل دولا أخرى أيضا.

وأشار إلى أن الجميع تفاجأ بهذا القرار وهو قرار مسرب ولم يصدر أي بيان رسمي عنه، مؤكدًا أن لا أحد على علم مسبق بهذا الاتجاه.

ونقلت عن مصادر بالبيت الأبيض قولها إن اللوبي الإسرائيلي حاول عدة مرات الضغط على الإدارة الأمريكية لوقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني ولم ينجح بذلك لأن تجربة البنتاجون مع قائد الجيش الحالي والسابق تميزت دائما بالثقة والصداقة.

كانت وسائل إعلامية أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت حجب مساعدات عسكرية قدرها 105 ملايين دولار عن لبنان.
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