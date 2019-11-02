فى معهد ديني بـ البحيرة.. فلاح يعتدي جنسيا على طفلين.. والمتهم: ساعة شيطان.. والله ما كنت في وعيي.. ومعرفش عيالي هيبصولي إزاي

فلاح يعتدى جنسيا على طفلين فى معهد أزهرى بالبحيرة

المتهم استغل سذاجة الطفلين على الفيس بوك واستدرجهما المتهم صورهما أثناء قيامهما بأفعال مخلة بالآداب عبر الشات المتهم أجبرهما تحت تهديد السلاح على ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة مع بعضهما ثم تعدى عليهما جنسيا





المتهم:





كانت ساعة شيطان وانا مش هعمل تانى كده

والله ما كنت فى وعي ومعرفش عيالى هينظرولى ازاى دى كانت اول وآخر مرة





جريمة بشعة جديدة ارتكبها فلاح شاذ، بعد تعديه جنسيا على طفلين فى المعهد الدينى الأزهرى بالصف الثانى الاعدادى بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة تربطهما صلة قرابة "ابناء عم" ولكنهما توأم روح.





وقع الطفلان فريسة للمتهم "م.ن.ع" عديم الرجولة والانسانية قام بالتعدى عليهما ومواقعتهما جنسيا مستغلا ساذجتهما وبرائتهما ولهفتهما على تقضية اوقات فراغهم على صفحات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك.





استدرجهما الشاذ وقام بابتزازهما عبر صفحة وهمية على الفيس بوك باسم سيدة وتواصل معهما وصورهما في أثناء قيامهما، بأفعال مخلة بالآداب عبر الشات، وهددهما بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي فاستسلما له تحت التهديد وتقابلا مع الشيطان واعتدى عليهما جنسيا.





وتجرد الفلاح الشاذ من مشاعره الإنسانية وتحول لذئب بشرى واغتال براءة طفلين وهتك عرضهما وأجبرهما تحت تهديد السلاح على ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة مع بعضهما ثم تعدى عليهما جنسيا.





اعترف الفلاح الشاذ، أمام رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة وفى ديوان سرايا النيابة العامة امام المستشار محمد أكرم حمودة مدير نيابة الدلنجات بتفاصيل جريمته البشعة مرددا "ساعة شيطان معرفش انا عملت كده ليه والله ما كنت فى وعيي ومعرفش عيالى هينظرولى ازاى دى كانت اول وآخر مرة.. كانت ساعة شيطان وانا مش هعمل تانى كده".





ترجع أحداث الجريمة إلى تلقى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بقيام "م.ن.ع" 36 فلاح بالتعدى الجنسى على الطفل ".ع.ا.ف" 14 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، ونجل عمه "م.م.ا" 14 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري وقيامه بتصويرهما فى أوضاع مخلة بالآداب مع بعضهما تحت تهديد السلاح.





وقال المجنى عليه الأول فى أقواله إنه تعرف على المتهم عن طريق فيسبوك نظرا لقيام المتهم بعمل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي باسم سيدة؛ حيث طلب المتهم منه تصوير نفسه فى أوضاع مخلة وإرسال تلك الصور إليه، وعقب ذلك قام المتهم بتهديده بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف الطفل: المتهم طلب مني الحضور إلى منزله لكى لا يقوم بنشر الصور فاصطحبت ابن عمى، وذهبنا إلى منزل المتهم وعندما دخلنا المنزل طلب منا تحت تهديد السلاح أن نخلع ملابسنا ونمارس الجنس وقام بتصويرنا فى أوضاع مخله كما قام بممارسة الجنس معى".



