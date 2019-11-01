مجموعة مصر .. مدرب غانا الأوليمبي يعلن عبر صدى البلد موعد وصول الفريق للقاهرة

تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.



وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.



وسيخوض منتخب مصر منافسات البطولة بمشاركة مالي والكاميرون إضافة إلى غانا.



وكان أول الواصلين إلى الإسماعيلية هو المنتخب الكاميروني، ويلاحقة باقي المنتخبات بالتتابع في الأيام القليلة المقبلة.



وأكد المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي إبراهيم جانوم لـ "صدى البلد"، أن منتخبه سيصل الإثنين المقبل لخوض المباريات والتي ستكون أمام الكاميرون بعدها أمام المنتخب الوطني المصري تحت قيادة شوقي غريب.



وستشهد البطولة مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم كلا من مصر المضيفة في مع مالي والكاميرون وغانا ، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.



وتقام كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة على استاد القاهرة الدولي واستاد السلام، ستتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى لتمثيل إفريقيا في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.



وأجري موقع صدى البلد حوارًا مع إبراهيم جانوم سينشر بعد قليل.