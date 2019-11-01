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منوعات

كاميرا موبايل ترصد محاولة عائلة دفن طفلتها الرضيعة حية.. شاهد ما حدث

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
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هدير علاء
رصد مقطع فيديو نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الجمعة، اللحظة التي تدخلت فيها الشرطة في الوقت المناسب تمامًا من أجل إنقاذ حياة طفلة رضيعة بينما كانت عائلتها على وشك دفنها حية في مدينة "حيدر آباد" الهندية.

وفي بداية الفيديو الخاص بالواقعة، والذي تم التقاطه باستخدام كاميرا هاتف محمول، يظهر 2 من ضباط الشرطة الهندية وهما يتوجهان ناحية مسن يحمل طفلة ملفوفة في بطانية، في حين كان شخص آخر متواجدًا برفقته يحفر في الأرض بيديه في مشهد مثير للشكوك.

وأكدت السلطات الهندية اليوم أن المسن الذي واجهته الشرطة هو في حقيقة الأمر جد الرضيعة، وكان يحاول دفنها في هذه المنطقة، ويُعتقد أن الشخص الآخر الذي كان برفقته هو عمها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد ضباط الشرطة، والذي لم يتم الإشارة إلى هويته، قوله إنه في صباح يوم الواقعة، لاحظ قائد سيارة أجرة شخصين يحملان حقيبة، ويحاولان حفر حفرة في الأرض بمنطقة تقع قرب موقف للحافلات بمدينة "حيدر آباد"، وهو ما أثار شكوكه، ومن ثم قرر على الفور إبلاغ الشرطة بشأن هذه الواقعة.

وذكرت "ديلي ميل" أن الرجلين أخبرا الشرطة بأن الطفلة توفيت في المستشفى، لكن الضابطين المسئولين عن التحقيق في البلاغ انتبها إلى أنها تتحرك تحت البطانية، وتبين لهما بعد فحصها أنها مازالت بالفعل على قيد الحياة.

وقامت الشرطة باحتجاز الرجلين، إلا أنه قد تم إطلاق سراحهما في وقت لاحق، في حين نُقلت الطفلة إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وقال أحد ضباط الشرطة في تصريح لوسائل إعلام إن الرجلين اعتقدا أن الطفلة قد توفيت، وطلب منهما بقية أفراد العائلة عدم إحضار جثتها إلى المنزل، ومازال التحقيق جاريًا في الواقعة.


كاميرا موبايل ترصد محاولة عائلة دفن طفلتها الرضيعة حية.. شاهد ما حدث
كاميرا موبايل ترصد محاولة عائلة دفن طفلتها الرضيعة حية.. شاهد ما حدث
كاميرا موبايل ترصد محاولة عائلة دفن طفلتها الرضيعة حية.. شاهد ما حدث
كاميرا موبايل ترصد محاولة عائلة دفن طفلتها الرضيعة حية.. شاهد ما حدث
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