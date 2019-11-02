نائب بعد الاعتداء على 3 أطباء في 24 ساعة: لا تهاون ضد المتهمين

قال فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه يجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يضمن تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات، معقبًا:" الطبيب ماينفعش يتهان ولابد من ضمان أمنه وسلامته".



وأضاف "حسب الله " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الطبيب هو الشخص الوحيد القادر على تشخيص أمراض البشر وعلاجها والتخفيف من أوجاع الناس وآلامهم، وللطبيب دور بارز في نهضة المجتمع وتقدمه ولذلك لابد أن يكون مؤمن بالشكل الكافي الذي يجعله يقوم بعمله على أكمل وجه.



وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن هناك عقوبات رادعه للطبيب أيضا موجودة بقانون المسؤولية القانونية توقع على الطبيب في حالة الخطأ المهني الجسيم.



وشهدت عدة محافظات 3 وقائع اعتداء من قبل مجموعة من الأهالي على الأطباء أثناء ممارسة عملهم، خلال يوم واحد، منها العاصمة القاهرة، حيث أصيب طبيب بأحد المستشفيات في حلوان بكدمات وسحجات بعد اعتداء نجار عليه داخل المستشفى، وذلك بسبب منع الطبيب لزوجة المتهم من التواجد داخل عيادة النساء والتوليد أثناء توقيع الكشف الطبى على والدتها.



كما تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط سيدة ونجلها تعديا على طبيب بمستشفى قويسنا البداية عندما تبلغ لمركز شرطة قويسنا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى قويسنا العام بإصابة "طبيب عظام بذات المستشفى " إثر تعدى آخرين عليه.



وفي طنطا تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ إلى رئيس نقطة شرطة المستشفي الجامعي يفيد بواقعة اعتداء العشرات من أهالي مريض على طبيب بشري يدعى "م.ج" أخصائي جراحات العظام الموجود في الاستقبال بدعوى اعتقادهم بتقصيره وإهماله فى تقديم الرعاية العلاجية لحالة قريبهم.



وكشف الطبيب الضحية فى بلاغه أنه تعرض لسوء معاملة من أهلية المريض مما دفعهم للتشابك بالأيدي معه والتعدي عليه بالضرب ومنعوه من أداء عمله، وتحرر محضر بحادث الاعتداء على الطيب وباشرت النيابة العامة دورها فى التحقيق فى حيثيات الواقعة وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وسماع أقوال شهود العيان للواقعة.