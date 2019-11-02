تربية عين شمس تنظم الملتقى السنوي لمجتمع تعليم اللغة الإنجليزية.. اليوم

ينظم مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية (CDELT) في كلية التربية جامعة عين شمس، مؤتمره الدولي السادس والثلاثين، بعنوان "الملتقى السنوي لمجتمع تعليم اللغة الانجليزية"، اليوم السبت.



ويأتي المؤتمر، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.



ويهدف المؤتمر، إلى تسليط الضوء على الدور الإبداعي للمعلم في العصر الرقمي، وكذلك الاتجاهات الجديدة في تدريس الأدب واللغويات والترجمة والمهارات اللغوية.



كما تدور محاور المؤتمر، حول مفهوم Humachine في EL2 و الترجمة الآلية و التعلم العميق والآلي و الأدب الرقمي.