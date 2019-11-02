اليوم.. قطع الكهرباء عن مدينة قها 4 ساعات لأعمال الصيانة

أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات قها القديمة بالكامل اليوم السبت وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات لمدة 4 ساعات من الساعة الخامسة صباحا وحتى التاسعة من صباح اليوم نفسه.





وقالت رئيس قطاع كهرباء القليوبية إن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى قرى مركز قها والتى تتمثل فى الزهويين، السد، عرب صبيح، سنهرة، الفؤادية، نامول، ترسا، قرقشندة ، شبرا هارس، طنان، كفر الفقهاء، برشوم، كومباتيل وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.



