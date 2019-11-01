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فاروق حسني: اللوبي اليهودي وأمريكا وألمانيا كانوا ضدي في انتخابات اليونسكو .. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:46 م
فاروق حسني وزير الثقافة
فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق
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حمزة شعيب
قال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان يدعمه خلال انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو».

وتابع حسني، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الولايات المتحدة قامت بالتأثير على فرنسا وإيطاليا رغم أنهم كانوا أصدقاءه وكان يضمن أصواتهم أثناء عملية الانتخابات.

كشف فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، أن اللوبي اليهودي وأمريكا وألمانيا واليابان كانوا ضده ولكن إسبانيا والصين والهند والبرازيل قاموا بدعمه خلال الانتخابات.
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