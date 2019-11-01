مصرع تاجر وإصابة آخر إثر سقوط بلكونة فى إيتاي البارود

لقي تاجر تموين مصرعه كما أصيب شخص آخر، إثر سقوط بلكونة عقار بعزبة مرعي بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المتوفي لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بسقوط بلكونة منزل بعزبة مرعي بمجلس قرية كفر مساعد بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن مصرع " محمد يوسف محمد" تاجر تمويني وإصابة " رمضان عبد الصمد" .



وكشفت التحريات الأولية، أنه أثناء قيام المجني عليه والمصاب بهدم البلكونة سقطت بهما وتوفي الأول وأصيب الثاني وتم نقله للمستشفي.



وتم نقل المتوفي لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود والمصاب لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير المحضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



ومن جانبه أكد محمد كجك، رئيس مدينة إيتاي الباود، تشكيل لجنة لمعاينة المنزل غدًا السبت الموافق 2 نوفمبر للوقوف علي الحالة الإنشائية للمنزل، مقدمًا العزاء لأسرة المتوفي في الواقعة.

