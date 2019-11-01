نقيب الإعلاميين: كشف تدليس مروجي الشائعات أفضل طريق لإبعاد المشاهد عنهم

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن اهتمام الرئيس خلال حديثه الأخير بالإعلام والتوجيه بسرعه مواجهه الشائعات يدل علي أهمية هذا الأمر باعتباره أمنا قوميا.



وأضاف سعدة ل صدى البلد، أن وسائل الإعلام المصرية عليها الانتباه لمواجهة الشائعات نظرًا لخطورتها الشديدة علي المشاهد ومتابعي السوشيال ميديا، موضحًا أن هناك أساليب علمية متبعة إعلاميًا للتعامل مع تلك الأكاذيب التي يروجها إعلام الإخوان.



وتابع أن من ضمن هذه الأساليب هو تشكيل الوعي لدي المشاهد، وذلك من خلال عاملين أساسيين، العامل الأول يتمثل في المصداقية والسرعة في نقل المعلومة الصحيحة، أما العامل الآخر يتمثل في كشف مروجي الشائعات حتي لا يلجأ إليهم المشاهد مرة أخرى.



ونوه نقيب الإعلاميين، أن تلك الأساليب علي العاملين في مجال الإعلام سرعة تطبيقها، نظرًا لأهميتها الشديد في وقف الشائعات التي تنال من الوطن، مشيرًا إلى أن كشف مروجي الشائعات وإثبات تدليسهم للحقائق هو أفضل العوامل لوقف تلك الشائعات المغرضة.

