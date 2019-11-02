الأطباء توضح أسباب الموت المفاجئ للأطفال والشباب

كشف الدكتور هشام الأعصر، عضو نقابة الأطباء، استشاري كهروفسيولوجية القلب، عن أسباب توقف القلب المفاجئ بين الأطفال والشباب.





وأوضح الدكتور هشام الأعصر، أن من أسباب توقف القلب المفاجئ، العيوب الخلقية التي تؤدي إلى توقف مفاجئ بعضلة القلب، من سن 10 إلى 30 سنة، مضيفا أن هناك دولًا أجنبية مثل إيطاليا، تشترط على الطفل أثناء التقديم للمدرسة، عمل رسم قلب وموجات صوتية علي القلب، ويتم فحص الأبحاث عبر خبير بكهربة القلب، لمعرفة مدى تعرض الطفل للموت المفاجئ أم لا، ولو وجد احتمال بالإصابة يتم التعامل معه طبيًا من خلال عمل كِيري البؤرة الكهربائية التي تسبب موت مفاجئ.





وأشار استشاري كهروفسيولوجية القلب، أن حل توقف القلب المفاجئ هو بتركيب أجهزة كهربائية صادمة قاطعة الارتعاش، وعند توقف عضلة القلب، الجهاز يرسل صدمات لارجاع القلب الي حالتة الطبيعية.





وأوضح الدكتور هشام الأعصر، أن في بعض الحالات العيب في عضلة القلب نفسها، مثال على ذلك تضخم الحاجز البُطيني، وذلك يؤدي إلى رفرفه بطاينية وتوقف في عضلة القلب، وفي تلك الحالة يتم تركيب أيضًا أجهزة كهربائية صادمة قاطعة الارتعاش.



