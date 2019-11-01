نجاة 6 أسر .. لجنة لمعاينة العمارة المنهارة بمنطقة الفلل في بنها

قال حمدي سلامة رئيس مدينة ومركز بنها، إنه تم تشكيل لجنة من مجلس المدينة لمعاينة العمارة المنهارة بمنطقة الفلل، وكذلك معاينة المنازل المجاورة للاطمئنان على سلامة المنزل وطلب بيانات وملف المنزل من الإدارة الهندسية لمعرفة ملابسات وظروف الحادث، مؤكدا أن المنزل خال من السكان الذين تم إخلاؤهم منه اليوم.



وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها بانهيار عمارة بمنطقة الفلل وانتقل حمدي سلامة رئيس مدينة ومركز بنها وقوات الشرطة ووحدة الحماية المدنية.



وتبين من المعاينة انهيار عمارة سكنية قديمة مكونة من دور أرضى و6 طوابق و3 محلات تجارية فى شارع 7 بمنطقة الفلل ، كما تبين أن العمارة قديمة وحدث له تشققات وتصدعات ظهر اليوم وتم إخلاء ٦ أسر كانت تقطن بها وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني حول المنطقة وفوجئ الأهالي بانهيارها مساء اليوم .



فيما قامت أجهزة مجلس المدينة والحماية المدنية بإزالة باقي أنقاض المنزل والتأكد من سلامة المنازل المجاورة حيث تبين عدم وجود خسائر بشرية أو تأثر في المنازل المجاورة.