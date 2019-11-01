نسخة مصري لفيلم الجوكر.. ناقد فني يكشف عن رأيه

كشف الناقد الكبير كمال رمزى، عن رأيه فيما يخص سعى أحد المنتجين لإنتاج فيلم مصري مقتبس من فيلم الجوكر الذى يعرض حاليًا فى مختلف السينمات بدول العالم.



وأكد رمزى فى تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أن هذا الأمر ليس جديدًا فمبدأ الاقتباس من السينما العالمية موجود منذ عشرات السنوات فى السينما المصرية.



وأضاف رمزى، أن المعيار الحقيقى سيتوقف عما سنقدمه فى الفيلم المصرى من خلال ما يمر به المجتمع المصرى وحينها نستطيع أن نصدر حكمًا إذا كان الاقتباس هنا أمر جيد أم لا.



ويضيف "رمزى" أن فيلم الجوكر به مادة سينمائية تصلح لاسخدامها بعيدًا عن الشكل الذى ظهر به بطل الفيلم الأصلى.