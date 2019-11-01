44.5 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة في أكتوبر

تراجعت أحجام قيم التداولات بالبورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى نحو 44.2 مليار جنيه، من خلال تداول 549ر5 مليار ورقة، منفذة على 471 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول، بلغت 8ر54 مليار جنيه، من خلال تداول 953ر4 مليار ورقة، منفذة على 532 ألف عملية خلال الشهر الماضي.



واستحوذت سوق الأسهم على 42ر35 فى المائة من إجمالي قيم التدولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 58ر64 فى المائة خلال الشهر.



أما تعاملات المستثمرين المصريين فاستحوذت على 8ر73 فى المائة من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1ر18 فى المائة، والعرب على 1ر8 فى المائة ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.