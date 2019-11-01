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أخبار العالم

إطلاق صواريخ من غزة نحو مستوطنات إسرائيلية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:40 م
انطلاق صواريخ من
انطلاق صواريخ من غزة
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أحمد محرم
أفادت قناة "الحرة" برصد انطلاق أكثر من 20 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية قرب القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة وذلك خلال الجمعة الـ 81 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين الى 5 نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الحادية والثمانين التي تحمل عنوان "يسقط وعد بلفور".

ووصل المشاركون استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت لأوسع مشاركة في المسيرات التي تأتي تأكيدا على "تمسك شعبنا بحقه في العودة إلى أرضه، وبطلان هذا الوعد".

وأوضحت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، في بيان لها، أنها "تعمل على تطوير أدوات مسيرات العودة، وتحديث برامجها وفعالياتها وأنشطتها، إضافة لمحاولات توسيعها ونقلها للضفة الغربية، من أجل التصدي لمشاريع ضمها للكيان ولحماية البيوت من الهدم".
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