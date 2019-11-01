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فن

بسبب واكلينها.. باسم ياخور يدخل الأعلى مشاهدة للمرة الثالثة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:09 م
صدى البلد
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أحمد البهى
دخلت الحلقة الجديد من برنامج واكلينها، الذى يقدمه باسم ياخور قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

وحققت الحلقة التى تم استضافة الفنانة ديما قندلفت فيها، ما يقرب من مليون، لتحتل المرتبة الـ 31 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة للفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر.

يذكر أن هذه الحلقة ليست الأولى من برنامج واكلينها التى تدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر، رغم أن البرنامج لا يعتمد على الضيوف المصريين.

وكانت آخر حلقات برنامج واكلينها التى تصدرت القائمة، قد تم استضافة الفنانة جيني اسبر فيها.
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