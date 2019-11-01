بورسعيد تشهد العرس الرياضي الثاني لنقابة العاملين بالبترول

انطلقت اليوم الجمعة فاعليات الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمنطقة بورسعيد، والتي تقام تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، والتي تقام على ملاعب حقل بور فؤاد بشركة بترول بلاعيم بمحافظة بور سعيد.



حضر الدورة الرياضية محمد جبران رئيس النقابة العامة، المهندس عاطف محمد حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول بلاعيم، المهندس سمير زايد مدير عام العمليات وعضو مجلس الإدارة، وياسر سري مساعد رئيس الشركة للشئون الادارية، محمد حسن مدير عام العلاقات العامة المهندس نبيل جلال مدير عام حقول بور فؤاد، المهندس علام نوح مدير عام حقل ظهر، وجيوفاني مدير عام حقول بور فؤاد، والبرتو مدير عام حقول ظهر، كما حضر الافتتاح يوسف داوود نائب رئيس النقابة العامة، ومحمود فرج أمين الصندوق المساعد للنقابة السيد محمد مطاوع وكيل النقابه العامه للبترول، هيثم زاد الدين رئيس المركز الاعلامي للنقابة العامة، ايمن بركات، رئيس نقابة بترول بلاعيم بالقاهرة والأقاليم، أحمد عاشور، محمد عبد الله أمين لجنة العلاقات العامة بشركة بترول بلاعيم.



شاركت فى الفعاليات اللجان النقابية بشركة بتروبل، تاون جاس، أنابيب البترول، ومصر للبترول، صيانكو، شركة الوسطانى للبترول وعدد من الرياضيين والنقابيين بشركات البترول بحضور أمناء الشباب والأعلام والمرأة بمنطقة بورسعيد كما شارك في التغطية الإعلامية للدورة الكابتن كريم خالد المعلق الرياضي بالإذاعة والتلفزيون، مجدى عبد التواب رئيس لجنة الإعلام بمدن القناة، نيفين مصطفى، حسن سلم، عصام النجار أعضاء اللجنة الاعلامية كما شارك من أمانة الشباب منتصر الجوهرى،ياسر صلاح، محمد صلاح، رضا طه، عبد الله مشهور، إيهاب سيد، مدحت حسين، وشارك امل زكريا، سالى ابراهيم، بيسان صلاح، دعاء مصطفى من أمانة المرأة.