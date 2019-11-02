هدى عبود منظمة مسابقة ملكة جمال مصر تكشف كواليس المسابقة.. وأبرز التحديات.. ونصيحة للمتسابقات المتأهلات للنهائيات.. وتوضح الفرق بين المسابقات قديما وحديثا

من هي هدى عبود صاحبة العديد من الأعمال الخيرية

أبرز تحديات حفل ملكة جمال مصر للكون

كيف نصحت هدى عبود ملكة جمال مصر للكون 2019؟

ما توقعاتها حول تتويج ديانا حامد ملكة جمال مصر للكون

ما كانش فيه تليفزيون أيامنا.. ملكة جمال مصر 1987 توضح الفرق بين المسابقات زمان وحاليا

أبرز تحديات حفل ملكة جمال مصر للكون

نصائح هدى عبود لـ ملكة جمال مصر للكون 2019

التوقعات حول ديانا حامد وتتويجها ملكة جمال مصر

الفرق بين المسابقات في عصر 80 وحاليا

بشكل رائع ومميز، نجحت في تنظيم حفل ملكة جمال مصر للكون هذا العام، وهو ما جعل السوشيال ميديا تتحدث عنه، وعن مدى التنظيم الذي شهده هذا الحفل، إنها هدى عبود، مدير تنظيم حفل ملكات جمال مصر للكون، التى حرص موقع صدى البلد الاخبارى على استضافتها في ندوة خاصة للتحدث على العديد من الجوانب داخل المسابقة، وأبرز التحديات التي واجهتها، والنصائح التي قامت بإعطائها للمتسابقات.وحصلت هدى عبود على لقب ملكة جمال مصر عام 1987، درست الموسيقى والبالية، وعُرض عليها العديد من البطولات السينمائية والفرص لتقديم البرامج التليفزيونية، ولكنها رفضت كل هذه العروض، ونشطت في مجال الأعمال الخيرية، واستغلت اللقب في العمل الاجتماعي بما يفيد الأطفال والمحتاجين.صرحت هدى بأن من أكثر التحديات التي كانوا يواجهونها خلال مراحل المسابقة المختلفة، هو الدعم الذي يقدم للمسابقة، حيث كشفت أن الدعم كان ضعيفا للغاية، ولم يكن على مستوى الحدث.وأضافت أنه كان هناك العديد من الصعوبات التي واجهتها خلال المسابقة للحصول على مكان لتدريب المتسابقات فيه، حيث قالت: "مكنتش لاقية مكان يستوعب عدد المتسابقات يتدربن فيه، وهذا كانت التحدي الأول والأصعب".وأضافت أن ثاني الصعوبات التي واجهتها قيام المتسابقات بعمل جلسة تصوير في الأهرامات وبجانب المناطق الأثرية، ولكنها لم تتلق الدعم من الجهات المسئولة لكي تنفذ هذا الأمر.وأوضحت هدى عبود، مدير تنظيم حفل ملكات جمال مصر للكون، أن مسابقة ملكة جمال مصر للكون من أكثر المسابقات العالمية، والتي خرج منها الكثير من ملكات الجمال، مثال داليا البحيري، ونسرين طافش، وكانت مسبقا تتلقى اهتماما كبير من قبل العديد من الجهات المسئولة، وعلى عكس ما يحدث في الوقت الحالي، حيث تمنت تغير الحال في المرحلة المقبلة لكي تمثل ملكة جمال مصر في المسابقة العالمية بشكل مشرف يليق بحجم ومكانة مصر.قالت هدى عبود إن من أكثر النصائح التي كنت حريصة على أن تعملها للمتسابقات خلال مراحل المسابقة المختلفة، أن يكون أكثر التزاما بمواعيدهم.وأضافت أنها كانت حريصة على أن تجعل جميع الفتيات يهتمن بمظهرهن حتى خلال التدريبات، على أن يكون اهتمامهن بأنفسهن ليس بوضع المكياج، بارتداء الملابس المتكلفة، وإنما بالظهور بمظهر حسن ولائق باللقب الذي يتنافسن عليه.وأكدت أن من أكثر الملاحظات التي ظلت حريصة على أن تلتزم بها جميع الفتيات هي طريقة تعاملهن مع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "كنت دائما بعرف البنت دي تصلح للمسابقة أو لا من منشوراتها على السوشيال ميديا".وصرحت هدى عبود، مدير تنظيم حفل ملكات جمال مصر للكون، بأن نصيحة الاهتمام بما ينشر على السوشيال ميديا، هي النصيحة التي تكررها دائما على ديانا حتى بعد فوزها باللقب، وأكدت في حديثها أنها قالت لديانا: "العين عليكي"، وذلك حتى تظهر باستمرار بصورة جيدة، وتعبر عن البنت المصرية.وقالت هدى عبود، إنها لم تتنبأ في البداية أن ديانا حامد هي من ستفوز باللقب، حيث إنهم في المسابقة يعتمدون على المواصفات، والمقاييس التي يضعها القائمون على المسابقة.وأضافت أنه مع التصفيات شعرت بأن ديانا تمتلك المواصفات الكافية التي يمكن أن تؤهلها للحصول على اللقب، ومن أهم المواصفات التي تعتمد عليها المسابقة كانت الالتزام، والاهتمام بطريقة المشي، والتعامل بإتيكيت، واللباقة في الحديث مع الآخرين... إلخ.وأشارت إلى أن مواصفات ملكة جمال الكون، وبالأخص عند الدخول في التصفيات العالمية فيما بعد وفي المراحل التي سوف تمر بها فيما بعد سوف تعتمد أيضا على مواصفات أعلى وأكثر صعوبة، وذلك حتى يتم اختيار الأفضل من بينهم.وأكدت أنها تعتمد في الفترة المقبلة على تدريب ديانا لكي تتأهل لمسابقة ملكة جمال الكون، وتنافس بكل قوة مع باقي الدول، وتمثل مصر بأحسن صورة.وأفادت ملكة جمال مصر لكون عام 1987، بأن هناك فرقا كبيرا بين المسابقة التي خضتها قبل سنوات، وفعاليات المسابقة هذه الأيام، حيث إن هناك العديد من الوسائل المتاحة لم تكن متاحة لنا في مسابقات ملكة الجمال مسبقا.ومسابقة ملكة جمال مصر للكون عام 1987 لم يكن يتوفر خلالها الظهور في القنوات الفضائية أو السوشيال ميديا، كما في الوقت الحالي، وأوضحت أن السوشيال ميديا، والقنوات الفضائية أصبحت مهتمة بشكل كبير في إبراز هذه المسابقات ومتابعتها وتتناقل أخبارها إلى الناس.وقالت إن مقاييس الجمال بالنسبة لمسابقات ملكة الجمال أصبحت مختلفة عن ذي قبل، حيث إن الجمال والمقاييس اختلفت من ملكات الجمال، حيث أصبحت أفضل من السابق.وأكدت هدى عبود أن ملكة الجمال حاليا أصبح يمكنها أن تطلع على الكثير من المعلومات، أو حتى التواصل مع الأشخاص عبر بوست على "فيس بوك"، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تكتسب شعبية كبيرة من خلاله، ولكن يجب استغلاله بشكل سليم، وصحيح.