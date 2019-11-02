على دفعات.. التعليم تستعد لبدء تسليم 650 ألف تابلت لطلاب أولى ثانوي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوزيع أول دفعة من أجهزة التابلت المخصصة لطلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2019 /2020.





وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التابلت سوف يتم توزيعه على دفعات تبدأ في نوفمبر الجاري وتنتهي إلى ديسمبر القادم، لطلاب الصف الأول الثانوي.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم شراء 650 ألف جهاز تابلت هذا العام، أما طلاب الصف الثاني الثانوي فسيكون معهم التابلت الذي تم توزيعه عليهم العام الدراسي الماضي.





جدير بالذكر أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت التعاقد مع عدد من الجهات المعنية، لتوفير 650 ألف تابلت، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لجميع المدارس الثانوية، وإتاحة 26 ألف شاشة تفاعلية لفصول الصفين الثانى والثالث الثانوى على مستوى الجمهورية، إلى جانب التعاقد على تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمي، وإقامة 100 فصل متنقل، وقد تم بالفعل التعاقد على هذه المتطلبات، وجارٍ توفيرها.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي في العام الدراسي الجديد 2019 /2020 ستتم إلكترونيًا.



