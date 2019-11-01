فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز الدعاء على الظالم وكتابة التركة للأبناء تحت وصاية الزوجة.. الإفتاء تجيب.. وعلي جمعة: حلال للرجال صبغ شعرهم بشرط

الوارث ليس له حق في تركة الموَرث إلا بعد وفاته

هل صبغ الشعر باللون الأصفر حلال



تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.



وورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول: "هل يجوز الدعاء على الظالم؟".



أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه جائز، ولكن الدعاء يكون له فن في اختيار الكلمات أقول " حسبي الله ونعم الوكيل" أو اللهم رد ظلم فلان عني ونختار الألفاظ في الدعاء.



فيما أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمظلوم الدعاء على الظالم، مصداقًا لقول الله تعالى: «لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا»، (النساء:148).



وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز الدعاء على الظالم؟»، أن النبى -صلى الله عليه وسلم- دعا شهرًا كاملًا وقنت في صلاته على الّذين غرروا بأصحابه من قبائل رِعْلٍ ذكوان وبني لحيان وعصية، حيث غدروا بسبعين من الصحابة وقتلوهم، ودعا عليهم باللعنة.



واستشهد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما- قَالَ: «قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ» أخرجه وأبو داود (1443)، وفي لفظ لمسلم (679): «اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ».



واختتم الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز الدعاء على الظالم بجملة «حسبي الله ونعم الوكيل»؛ لأنها دعاء بمعنى «يارب انتصر لي والانتقام من الظالم».



تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول صاحبه: :هل صبغة الشعر باللون الأصفر حلال؟



أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا مانع من صبغة الشعر باللون الأصفر أو غيره إذا كانت متزوجة وفعلته تجملا لزوجها.



وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للرجال ان يصبغوا شعرهم ولكن بشرط.



وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية فى إجابته على سؤال ورد اليه مضمونة : انا رجل فى الأربعين من عمرى فهل يجوز أن أصبغ شعري؟"، أنه يجوز صبغ الشعر للرجال ولكن بغير السواد فعندما راى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبي قحافة وكان كغمامة بيضاء فقال غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد".



أما الشيخ أحمد ممدوح، مدير ادارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن صبغ الشعر باللون الأسود للرجال محرم شرعا.



وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، مدير ادارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تغيير الشعر بالسواد للرجال والشافعية حمل هذا النهى على التحريم وبعض العلماء حمله على الكراهة، أما الصبغة للنساء فلا حرج فيها.



وأشار الشيخ أحمد ممدوح، مدير ادارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إلى أن الحناء أو الصبغة بألوانها المختلفة لا مانع منها، لأن المحرم هو اللون الأسود الخالص مهما تغيرت مسمياته.



هل يجوز كتابة التركة للأولاد وجعل الزوجة وصية عليهم؟ قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن للإنسان أن يتصرف في ماله حال حياته كيفما يشاء ما دام كان كامل الأهلية ولم يؤثر على أهليته مرض أو كبر سن، مؤكدًا أن كتابة الإنسان تركته لأولاده الصغار وهو حي، جائز ما دام لم ينو به حرمان غيرهم حقهم من الميراث إذا لم يكتبه لأولاده.



وأضاف «الورداني» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز كتابة التركة للأولاد وجعل الزوجة وصية عليهم؟ أن هذا أحيانًا يدخل في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص : «..إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».



وأكد أن الوارث ليس له حق في تركة الموَرث إلا بعد وفاته، لافتًا إلى أنه لا يصح لمن له حق في ميراث شخص آخر بعد وفاته، أن ينظر لهذا المال قبل الوفاة على أنه حق من حقوقه مطالبًا به أو أي فعل من هذا القبيل.

