نائب يشيد برسالة السيسى للبرلمان ولجانه النوعية لمواجهة تقصير الحكومة والشائعات

أشاد النائب محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب برسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى التي وجهها إلى اللجان النوعية بالمجلس لمواجهة أى تقصير تراه وأن تشكل لجانا لتقصي الحقائق وتوجه استجوابات لو رأت ذلك دون أن تشعر الحكومة بحساسية من الإنتقادات.



وقال "الحناوي" فى بيان له اصدره اليوم إن هذه الرسالة المهمة من الرئيس السيسى تؤكد حرصه الحقيقى على قيام مجلس النواب بدوره الرقابى على جميع الاجهزة التنفيذية بالدولة موجها التحية والتقدير للرئيس السيسى لمطالبته لمجلس النواب ايضا بمحاربة الشائعات والتحدث إلى المواطنين.



وأعرب النائب محمد هانى الحناوى عن ثقته الكاملة فى قدرة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وجميع رؤساء وهيئات مكاتب اللجان النوعية وأعضاء البرلمان بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية على القيام بدورهم لمساندة الدولة المصرية فى مواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا بصفة عامة ومواجهة السموم والشائعات والاكاذيب التى تبثها منصات السوشيال ميديا والآلة الاعلامية لجماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة بصفة خاصة.