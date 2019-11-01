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فن

سعد رمضان يحصد 9.3 مليون مشاهدة بـ كليب أنت وأنا.. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:12 م
كليب أنت وأنا لـ
كليب أنت وأنا لـ سعد رمضان
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سعيد فراج
حصدت أغنية "أنت وأنا"، للفنان اللبناني سعد رمضان، 9 ملايين و375 ألف مشاهدة، منذ أن طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، يوم 27 أغسطس الماضى.

أغنية "أنت وأنا" للفنان اللبناني سعد رمضان، من كلمات علي المولى، وألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد، والكليب من إخراج هادي عواضة.

يُذكر أن أحدث أعمال سعد رمضان الفنية، كان كليب "شو محسودين"، الذي طرحته روتانا عبر يوتيوب في بداية يناير 2019، وهو من كلمات علي المولى، ألحان: جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد.

وحققت أغنية "شو محسودين" لـ سعد رمضان، ملايين المشاهدات على يوتيوب، واجتازت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، لتصبح الأغنية الأكثر نجاحًا في الألبوم الأخير، ليستقر عليها كـ فيديو كليب.

واحتل سعد رمضان، المرتبة الأولى في لبنان بأغنية "شو محسودين"، والتي تصدرت كل الأغاني في لبنان عبر تطبيق "ديزر" للموسيقى.
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