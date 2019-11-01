قافلة فنية لـ قصر ثقافة المطرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة.



واستقبل قصر ثقافة الأسمرات ورشة مانديلا، وأخرى لعمل لوحة فازة من قشر الفستق والأوراق الملونة، كما نفذت مكتبة sos ورشة لعمل عروسة المولد من الفوم الملون وورق الكوريشه بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأقامت مكتبة الأسرة الماظة ورشة حكي (صندوق الدنيا المغرب) بمدرسة الشهيد شريف حجاج مناع.



عقد قصر ثقافة منشأة ناصر ندوة بعنوان "احتفالات مدينة السويس الباسلة"، إلى جانب تنظيم مسابقة ثقافية عن طه حسين، ونظّم قصر ثقافة المطرية قافلة ثقافية إلى مدرسة أبطال العبور تضمنت ورشة كيفية عمل عروسة المولد، بالإضافة إلى اسكتش مسرح عرائس، كما نفذ قصر ثقافة مصر الجديدة ورشة لتعليم المترددات على القصر عمل حقيبة من خامات البيئة باستخدام بكر لف الهدايا بألوان مختلفة وشغلها بغرزة الكوروشيه، إلى جانب عرض فيلم للاطفال من مجموعة أفلام الشؤون الثقافية من إنتاج أفلام ديزني كوميدي تدور أحداثه بين الحيوانات في الغابة وبين عائلة تسكن بالقرب من الغابة وتهتم برعاية الحيوانات.