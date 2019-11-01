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رياضة

بشرى سارة للهلال السعودي قبل نهائي دوري أبطال آسيا

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:11 م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
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إسماعيل محمود
خسر نادي أوراوا الياباني أمام مضيفه نادي كاشيما، بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الياباني.

يذكر أن أوراوا قد تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا بعد إقصائه لنادي غوانزهو إيفرجراند في نصف النهائي.

وواصل أوراوا نتائجه السلبية في الدوري الياباني ، حيث تلقى خسارته الـ 13 هذا الموسم ، ليدخل في المنطقة الخطرة المهددة بالهبوط ، حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، متقدمًا عن المراكز الهابطة بـ 5 نقاط ، مع أفضلية لعبه لمبارتين إضافيتين بالنسبة لباقي الفرق ، حيث أن الفريق لم يحقق سوى انتصارًا وحيدًا في آخر 10 مباريات له.

ويلاقي أوراوا الهلال يوم السبت الموافق 9 نوفمبر في مباراة الذهاب بالسعودية ، على أن يخوض مباراة العودة على أرضه يوم 24 من الشهر نفسه.
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