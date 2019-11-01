شاهد.. أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب برفقة ابنتها

تداول رواد موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" أحدث صورة للفنانة شيرين عبدالوهاب برفقة ابنتها.



وعلى ناحية أخرى حققت أغنية شيرين عبد الوهاب الحب خدعة، 2 مليون و200 ألف مشاهدة بعد طرحها بـ5 أيام لتحتل المرتبة الـ 38 من أصل 50 فيديو تضمهم القائمة.



أغنية شيرين عبد الوهاب «الحب خدعة» من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي، مكس وماستر: م. امير محروس.



يذكر أن ألبوم "نساي"، هو آخر ألبومات الفنانة شيرين، الذي طرحته أواخر العام الماضي، وضم 12 أغنية أبرزها "لواني"، "حبه جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، وغيرهم.