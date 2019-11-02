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ثقافة

مسيرة الأديب يوسف إدريس فى ندوة بـ ثقافة القليوبية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية عدد من الفاعليات الثقافية والفنية.

وناقش بيت ثقافة الخانكة كتاب "الرعاية المتكاملة الأمومة والطفولة في الغذاء والأعشاب" تأليف المهندس علي محمد عامر لمجموعة من طالبات المرحلة الثانوية، كما نفذ قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة "طباعة على الورق باستخدام ألوان المياة" بنادي الطفل.

ناقش نادي أدب بيت ثقافة شبين القناطر أعمال "يوسف إدريس"، بحضور مجدى مصطفى ومحمد السيد، وتناولت الندوة حياة الكاتب يوسف إدريس منذ سنوات الدراسة الجامعية وهو يحاول نشر كتاباته، بدأت أولى مجموعاته القصصية القصيرة تظهر في المصري وروز اليوسف، وفي 1954 ظهرت مجموعته أرخص الليالي، كما عُيِّن محررًا بجريدة الجمهورية وقام بأسفار في العالم العربي فيما بين 1956-1960 وفي عام1961 انضم إلى المناضلين الجزائريين في الجبال وحارب معارك استقلالهم ستة أشهر وأصيب بجرح وأهداه الجزائريون وسامًا إعرابًا عن تقديرهم لجهوده.

عقد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الطفل محاضرة "للتوعية بمخاطر التكنولوجيا على الأطفال"، وذلك بمركز شباب بطا.
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