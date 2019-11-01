الداخلية فى يوم .. ضبط موظف حي أثناء تقاضيه رشوة 5 آلاف جنيه لتسهيل رخصة في الجيزة .. تخريج كوادر أمنية إفريقية بأكاديمية الشرطة

الداخلية فى يوم:
- أمن الجيزة يسقط فرج وعادل تجار الترامدول داخل توك توك
- الداخلية:
- أمن الجيزة يسقط فرج وعادل تجار الترامدول داخل توك توك
- الداخلية:
ضبط موظف حي أثناء تقاضيه رشوة 5 آلاف جنيه لتسهيل رخصة في الجيزة
- الإدارة العامة للمرور:
- الإدارة العامة للمرور:
ضبط 5713 مخالفة خلال 24 ساعة
- يمثلون 18 دولة .. تخريج كوادر أمنية إفريقية بأكاديمية الشرطة
- كشف غموض واقعة ادعاء إحدى السيدات اختطافها فى القاهرة
- في 5 محافظات.. افتتاح وتطوير 6 مواقع جديدة للأحوال المدنية
- مكافأة 612 رجل شرطة لجهودهم فى تحقيق رسالة الأمن
- بسبب الفلوس والمخدرات.. عاطل يختطف والد صديقه في القاهرة
شهد اليوم الجمعة العديد من الاحداث الهامة من اخبار الحوادث، ونجحت جهود وزارة الداخلية فى ضبط العديد من القضايا وكشف غموض وقائع جريمة فى عدة محافظات، وكذلك شنها للعديد من الحملات الامنية على البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك الجهود.
نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل تخريج الدورة التدريبية السادسة من الكوادر الأمنية الأفريقية، فى إطار بروتوكول التعاون التدربيى بين أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية الإيطالية فى مجال (الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية) .
شارك في الدورة (56) متدربًا يمثلون (18) دولة أفريقية، وذلك فى إطار سعى وزارة الداخلية الدائم إلى تدعيم أواصر التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية مع كافة دول القارة.
حضر الحفل اللواء مدير مركز بحوث الشرطة، واللواء مدير الإدارة المركزية لشرطة الهجرة والحدود الإيطالية وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة.
ونقل مدير مركز بحوث الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية ، خلال الكلمة التى ألقاها نيابةً عن اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية "رئيس الأكاديمية"، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية - بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يُسهم فى تحقيق أمن وإستقرار وشعوب القارة.
من جانبه أعرب اللواء مدير الإدارة المركزية لشرطة الهجرة والحدود الإيطالية عن عميق شكره وتقديره لوزارة الداخلية ودورها المتميز فى حفظ الأمن جنبًا إلى جنب مع الجهود التى تُبذل فى إعداد وتأهيل رجال الأمن بأسلوب علمى متطور تقوم به أكاديمية الشرطة ولاسيما مركز بحوث الشرطة فى تدريبه وإعداده للكوادر الأمنية الأفريقية .
كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية ممثلةً فى "أكاديمية الشرطة" لما شاهدوه من قدرة فائقة على تزويدهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات الأمنية بإحترافية شديدة، سيكون لها وبحق الأثر البالغ فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى.
وتلقى المتدربون خلال الدورة التدريبية برنامجًا أكاديميًا مواكبًا لأحدث المستجدات فى مجال الأمن من الناحية الفنية والنظرية، فضلًا عن البرنامج الثقافى الموازى للبرنامج التعليمى والذى تضمن زيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية - تعرفوا خلالها على أبرز المعالم الحضارية والتاريخية للدولة المصرية .
وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين، بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.
وافتتح قطاع الاحوال المدنية (6 مواقع سجلات مدنية) عقب الإنتهاء من إجراءات تطويرها وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية.
وتم افتتاح سجل مدنى قرية دميرة– مركز طلخا بمحافظة الدقهلية و سجل مدنى قرية العلاقمة– مركز ههيا بمحافظة الشرقية و سجل مدنى أصفون- مركز إسنا بمحافظة الأقصر و سجل مدنى الطود- مركز الطود بمحافظة الأقصر وسجل مدنى سلوى بحرى– مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان و سجل مدنى بنجا– مركز طهطا بمحافظة سوهاج.
يشار إلى أنه تم إفتتاح (8) مواقع سجلات مدنية ليصل إجمالى ما تم إفتتاحة من مواقع السجلات المدنية لتقديم الخدمة للمواطنين (14) موقعا بنطاق عدد (10) محافظات.
ياتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إستمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها.
ولاقى ذلك إستحسان المواطنين لما له بالغ الأثر فى سرعة إنهاء مصالحهم.
وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتطوير الآداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التى تقدمها الوزارة للمواطن.. وتنفيذ خطة تطوير الاداء بقطاع مصلحة الأحوال المدنية وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر.
ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة (612) من رجال الشرطة (284 ضابطا – 304 افراد – 23 مجندا – موظف مدنى ) بمديريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، الشرقية ، الإسماعيلية ، الدقهلية ، دمياط ، المنيا ، سوهاج ، أسيوط ، بنى سويف ، الفيوم ، شمال سيناء ، المنوفية ، كفرالشيخ ، بورسعيد ، وقطاع الأمن العام ) و ( قطاع الأمن المركزى ، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى ، الإدارة العامة لأمن الموانى، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ).
وذلك نظرًا لجهودهم وتميزهم فى اداء عملهم ، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال شهر أكتوبر 2019 .
جاء ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية ، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة ، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن .
ونجح رجال الأمن بالقاهرة فى كشف غموض واقعة ادعاء إحدى السيدات باختطافها بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.
تبلغ لقسم شرطة المعصرة بشأن خطف إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة حدائق حلوان فقد إنتقلت الأجهزة الأمنية المعنية وتم التقابل مع المُبلغ (بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات") وقرر بتلقيه إتصال هاتفى من هاتف زوجة أحد أصدقائه (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم، سبق إتهامها فى 4 قضايا آخرهم "تهديد" - أخطرته خلاله بإختطافها من قِبل أحد الأشخاص المجهولين حال تواجدها بمنطقة حدائق حلوان بدائرة القسم، وقيام الأخير بمساومته على دفع مبلغ مالى 5 آلاف جنيه مقابل إطلاق سراحها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة واقعة الخطف، وأن وراء إختلاق تلك الواقعة "سالفة الذكر" بالإشتراك مع (2 من العناصر الإجرامية - سبق إتهامهما فى 19 قضية أحدهما زوج المتهمة الأولى).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة الأولى الهاتف المحمول المُستخدم فى الواقعة..
وبمواجهتهم اعترفت الأولى بأنه نظرًا لسابقة تعرفها على المُبلغ بأحد المقاهى خططت لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وأيد باقى المتهمين ما جاء بأقوالها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واستكملت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها الأمنية ضد مروجي المواد المخدرة وأوكار الاجرام.
وتمكن القول الأمني لاسلكي التابع لإدارة الطرق والمنافذ بالجيزة، بقيادة النقيب سيد عبدالفتاح، الضابط بإدارة الطرق والمنافذ بالقطاع وبصحبته أمين الشرطة ناصر رجب من قوة ذات الجهة من ضبط كل من (فرج.و.ف.م - سن 36) بدون عمل مقيم إمبابة، و(عادل.غ.م.غ - سن 54) بدون عمل مقيم أوسيم، حال استقلالهم دراجة بخارية "توك توك" قيادة الأول وملك الثاني.
وبتفتيشهم تبين ان بحوزتهم عدد 775 قرصا مخدرا لعقار الترامادول المخدر، و3 هواتف محمولة، و1300 جنيه.
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار والتوك توك لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمر اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بعرضهم علي النيابة العامة.
وتم ضبط أحد الأشخاص لقيامه باختطاف مُسن بمحافظة القاهرة لوجود خلافات مع نجله، وتحرير المُختطف.
تبلغ لقسم شرطة المعصرة من (ربة منزل- مُقيمة بدائرة القسم)، بغياب والدها "مُسن" عقب خروجه من مسكنهما، وتلقيها فى وقتٍ لاحق اتصالًا هاتفيًا من مجهول - أخبرها خلاله باختطاف والدها، وطلب منها مبلغ 10 آلاف جنيه نظير إطلاق سراحه.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "سلاح بدون ترخيص") وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم بمكان اختبائه بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية وبرفقته المجنى عليه.
بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينه وبين نجل المجنى عليه "سالف الذكر" لسابقة اقتراضه منه مبلغ 10 آلاف جنيه لشراء مواد مخدرة بقصد الاتجار، ورفضه رد المبلغ، مما أثار حفيظته فخطط لاختطاف والده لإجباره على رد المبلغ المالى.
وفى سبيل ذلك قام باستدراج المجنى عليه من منطقة سكنه بدعوى توفير فرصة عمل له، واصطحابه واحتجازه بالفندق محل الضبط ومساومة نجلته على دفع المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه، وبسؤال المجنى عليه أيد ما جاء بأقوال المتهم واتهمه باختطافه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط موظف بأحد أحياء الجيزة حال تقاضيه مبلغ مالى على سبيل الرشوة من أحد المواطنين لتسهيل رخصة هدم عقار.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بالجيزة، بقيام موظف بإدارة التنظيم بأحد الأحياء بمحافظة الجيزة مقيم بالجيزة، بطلب مبلغ مالى قدره 5000 خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من المُبلغ، وزعمه أن ذلك المبلغ بناءً على طلب مهندسة التنظيم بالحى، نظير تسهيل إجراءات استصدار رخصة هدم عقار ملك المُبلغ استغلالًا لموقعه الوظيفى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم ضبط المشكو فى حقه حال تقاضيه مبلغ مالى كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وواصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.
وتتمكن الحملات بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة من ضبط 5713 مخالفة مرورية متنوعة.
وضمت المخالفات 1780 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و234 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، و11 دراجة نارية مخالفة، و44 مخالفة "موقف عشوائى"، و52 مخالفة شروط الترخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
- يمثلون 18 دولة .. تخريج كوادر أمنية إفريقية بأكاديمية الشرطة
- كشف غموض واقعة ادعاء إحدى السيدات اختطافها فى القاهرة
- في 5 محافظات.. افتتاح وتطوير 6 مواقع جديدة للأحوال المدنية
- مكافأة 612 رجل شرطة لجهودهم فى تحقيق رسالة الأمن
- بسبب الفلوس والمخدرات.. عاطل يختطف والد صديقه في القاهرة
شهد اليوم الجمعة العديد من الاحداث الهامة من اخبار الحوادث، ونجحت جهود وزارة الداخلية فى ضبط العديد من القضايا وكشف غموض وقائع جريمة فى عدة محافظات، وكذلك شنها للعديد من الحملات الامنية على البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك الجهود.
نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل تخريج الدورة التدريبية السادسة من الكوادر الأمنية الأفريقية، فى إطار بروتوكول التعاون التدربيى بين أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية الإيطالية فى مجال (الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية) .
شارك في الدورة (56) متدربًا يمثلون (18) دولة أفريقية، وذلك فى إطار سعى وزارة الداخلية الدائم إلى تدعيم أواصر التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية مع كافة دول القارة.
حضر الحفل اللواء مدير مركز بحوث الشرطة، واللواء مدير الإدارة المركزية لشرطة الهجرة والحدود الإيطالية وعدد من قيادات الأكاديمية وضباط مركز بحوث الشرطة.
ونقل مدير مركز بحوث الشرطة تحيات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية ، خلال الكلمة التى ألقاها نيابةً عن اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية "رئيس الأكاديمية"، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية - بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يُسهم فى تحقيق أمن وإستقرار وشعوب القارة.
من جانبه أعرب اللواء مدير الإدارة المركزية لشرطة الهجرة والحدود الإيطالية عن عميق شكره وتقديره لوزارة الداخلية ودورها المتميز فى حفظ الأمن جنبًا إلى جنب مع الجهود التى تُبذل فى إعداد وتأهيل رجال الأمن بأسلوب علمى متطور تقوم به أكاديمية الشرطة ولاسيما مركز بحوث الشرطة فى تدريبه وإعداده للكوادر الأمنية الأفريقية .
كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية ممثلةً فى "أكاديمية الشرطة" لما شاهدوه من قدرة فائقة على تزويدهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات الأمنية بإحترافية شديدة، سيكون لها وبحق الأثر البالغ فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى.
وتلقى المتدربون خلال الدورة التدريبية برنامجًا أكاديميًا مواكبًا لأحدث المستجدات فى مجال الأمن من الناحية الفنية والنظرية، فضلًا عن البرنامج الثقافى الموازى للبرنامج التعليمى والذى تضمن زيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية - تعرفوا خلالها على أبرز المعالم الحضارية والتاريخية للدولة المصرية .
وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين، بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.
وافتتح قطاع الاحوال المدنية (6 مواقع سجلات مدنية) عقب الإنتهاء من إجراءات تطويرها وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية.
وتم افتتاح سجل مدنى قرية دميرة– مركز طلخا بمحافظة الدقهلية و سجل مدنى قرية العلاقمة– مركز ههيا بمحافظة الشرقية و سجل مدنى أصفون- مركز إسنا بمحافظة الأقصر و سجل مدنى الطود- مركز الطود بمحافظة الأقصر وسجل مدنى سلوى بحرى– مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان و سجل مدنى بنجا– مركز طهطا بمحافظة سوهاج.
يشار إلى أنه تم إفتتاح (8) مواقع سجلات مدنية ليصل إجمالى ما تم إفتتاحة من مواقع السجلات المدنية لتقديم الخدمة للمواطنين (14) موقعا بنطاق عدد (10) محافظات.
ياتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إستمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها.
ولاقى ذلك إستحسان المواطنين لما له بالغ الأثر فى سرعة إنهاء مصالحهم.
وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتطوير الآداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التى تقدمها الوزارة للمواطن.. وتنفيذ خطة تطوير الاداء بقطاع مصلحة الأحوال المدنية وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر.
ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة (612) من رجال الشرطة (284 ضابطا – 304 افراد – 23 مجندا – موظف مدنى ) بمديريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، الشرقية ، الإسماعيلية ، الدقهلية ، دمياط ، المنيا ، سوهاج ، أسيوط ، بنى سويف ، الفيوم ، شمال سيناء ، المنوفية ، كفرالشيخ ، بورسعيد ، وقطاع الأمن العام ) و ( قطاع الأمن المركزى ، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى ، الإدارة العامة لأمن الموانى، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ).
وذلك نظرًا لجهودهم وتميزهم فى اداء عملهم ، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال شهر أكتوبر 2019 .
جاء ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية ، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة ، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن .
ونجح رجال الأمن بالقاهرة فى كشف غموض واقعة ادعاء إحدى السيدات باختطافها بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.
تبلغ لقسم شرطة المعصرة بشأن خطف إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة حدائق حلوان فقد إنتقلت الأجهزة الأمنية المعنية وتم التقابل مع المُبلغ (بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات") وقرر بتلقيه إتصال هاتفى من هاتف زوجة أحد أصدقائه (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم، سبق إتهامها فى 4 قضايا آخرهم "تهديد" - أخطرته خلاله بإختطافها من قِبل أحد الأشخاص المجهولين حال تواجدها بمنطقة حدائق حلوان بدائرة القسم، وقيام الأخير بمساومته على دفع مبلغ مالى 5 آلاف جنيه مقابل إطلاق سراحها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة واقعة الخطف، وأن وراء إختلاق تلك الواقعة "سالفة الذكر" بالإشتراك مع (2 من العناصر الإجرامية - سبق إتهامهما فى 19 قضية أحدهما زوج المتهمة الأولى).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة الأولى الهاتف المحمول المُستخدم فى الواقعة..
وبمواجهتهم اعترفت الأولى بأنه نظرًا لسابقة تعرفها على المُبلغ بأحد المقاهى خططت لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وأيد باقى المتهمين ما جاء بأقوالها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واستكملت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها الأمنية ضد مروجي المواد المخدرة وأوكار الاجرام.
وتمكن القول الأمني لاسلكي التابع لإدارة الطرق والمنافذ بالجيزة، بقيادة النقيب سيد عبدالفتاح، الضابط بإدارة الطرق والمنافذ بالقطاع وبصحبته أمين الشرطة ناصر رجب من قوة ذات الجهة من ضبط كل من (فرج.و.ف.م - سن 36) بدون عمل مقيم إمبابة، و(عادل.غ.م.غ - سن 54) بدون عمل مقيم أوسيم، حال استقلالهم دراجة بخارية "توك توك" قيادة الأول وملك الثاني.
وبتفتيشهم تبين ان بحوزتهم عدد 775 قرصا مخدرا لعقار الترامادول المخدر، و3 هواتف محمولة، و1300 جنيه.
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار والتوك توك لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمر اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بعرضهم علي النيابة العامة.
وتم ضبط أحد الأشخاص لقيامه باختطاف مُسن بمحافظة القاهرة لوجود خلافات مع نجله، وتحرير المُختطف.
تبلغ لقسم شرطة المعصرة من (ربة منزل- مُقيمة بدائرة القسم)، بغياب والدها "مُسن" عقب خروجه من مسكنهما، وتلقيها فى وقتٍ لاحق اتصالًا هاتفيًا من مجهول - أخبرها خلاله باختطاف والدها، وطلب منها مبلغ 10 آلاف جنيه نظير إطلاق سراحه.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "سلاح بدون ترخيص") وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم بمكان اختبائه بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية وبرفقته المجنى عليه.
بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينه وبين نجل المجنى عليه "سالف الذكر" لسابقة اقتراضه منه مبلغ 10 آلاف جنيه لشراء مواد مخدرة بقصد الاتجار، ورفضه رد المبلغ، مما أثار حفيظته فخطط لاختطاف والده لإجباره على رد المبلغ المالى.
وفى سبيل ذلك قام باستدراج المجنى عليه من منطقة سكنه بدعوى توفير فرصة عمل له، واصطحابه واحتجازه بالفندق محل الضبط ومساومة نجلته على دفع المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه، وبسؤال المجنى عليه أيد ما جاء بأقوال المتهم واتهمه باختطافه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط موظف بأحد أحياء الجيزة حال تقاضيه مبلغ مالى على سبيل الرشوة من أحد المواطنين لتسهيل رخصة هدم عقار.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بالجيزة، بقيام موظف بإدارة التنظيم بأحد الأحياء بمحافظة الجيزة مقيم بالجيزة، بطلب مبلغ مالى قدره 5000 خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من المُبلغ، وزعمه أن ذلك المبلغ بناءً على طلب مهندسة التنظيم بالحى، نظير تسهيل إجراءات استصدار رخصة هدم عقار ملك المُبلغ استغلالًا لموقعه الوظيفى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم ضبط المشكو فى حقه حال تقاضيه مبلغ مالى كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وواصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.
وتتمكن الحملات بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة من ضبط 5713 مخالفة مرورية متنوعة.
وضمت المخالفات 1780 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و234 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، و11 دراجة نارية مخالفة، و44 مخالفة "موقف عشوائى"، و52 مخالفة شروط الترخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.