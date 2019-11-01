الداخلية فى يوم .. ضبط موظف حي أثناء تقاضيه رشوة 5 آلاف جنيه لتسهيل رخصة في الجيزة .. تخريج كوادر أمنية إفريقية بأكاديمية الشرطة

- أمن الجيزة يسقط فرج وعادل تجار الترامدول داخل توك توك

- الداخلية:

ضبط موظف حي أثناء تقاضيه رشوة 5 آلاف جنيه لتسهيل رخصة في الجيزة

- الإدارة العامة للمرور: