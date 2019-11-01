بـ عنكبوت على وجهها.. نيكول سابا تحتفل بـ الهالوين | فيديو

نشرت الفنانة نيكول سابا، فيديو جديدا لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جديدة لها.



وظهرت نيكول سابا، ببلوزة باللون الأسود، وبأكمام طويلة، ووضعت سلسلة باللون الذهبى كأسسوارات حول الرقبة.



وتركت شعرها الذهبى منسدلًا ، ووضعت فوقه سولتيت باللون البينك الفاتح مع لمسات رقيقة من الماكياج المعتمدة فيه على جمال بشرتها مع أحمر شفاة باللون البيج الفاتح.