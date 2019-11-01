Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ عنكبوت على وجهها.. نيكول سابا تحتفل بـ الهالوين | فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:49 م
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة نيكول سابا، فيديو جديدا لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جديدة لها.

وظهرت نيكول سابا، ببلوزة باللون الأسود، وبأكمام طويلة، ووضعت سلسلة باللون الذهبى كأسسوارات حول الرقبة.

وتركت شعرها الذهبى منسدلًا ، ووضعت فوقه سولتيت باللون البينك الفاتح مع لمسات رقيقة من الماكياج المعتمدة فيه على جمال بشرتها مع أحمر شفاة باللون البيج الفاتح.
Advertisements

ترشيحاتنا

مشهد مفزع.. جثتان محروقتان بماء نار بالسعودية.. والشرطة تحقق

تعليمها أجنبي.. ماذا قال شريف منير عن أزمة ابنته أسما مع الشعراوي | خاص

محمد منير يلازم الكرسي في حفل دار الأوبرا المصرية

يا فرحة ما تمت.. مجرم يقطع وجه عروس بـ زجاجة قبل حفل زفافها

سمية الخشاب بإطلالة جذابة من داخل سيارتها .. شاهد

أول تحرك من الأعلى للإعلام بعد هجوم أسما شريف منير على الشيخ الشعراوى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد منير يلازم الكرسي في حفل دار الأوبرا المصرية

شاهد.. مسن ينتحر بشكل مأساوي في منزله.. لن تتخيل السبب!

بـ شعر كيرلي.. مي سليم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة غير متوقعة