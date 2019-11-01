شاهد.. مسن ينتحر بشكل مأساوي في منزله.. لن تتخيل السبب!

أقدم مسن في السابعة والثمانين من عمره على الانتحار بشكل مأساوي داخل سيارته في جراج منزله؛ وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية أن "بيتر ماكماستر" كان يواجه صعوبة في رعاية زوجته المريضة، المصابة بالخرف، والتعامل مع مرضها في الأساس.



وأضاف التقرير أنه تم العثور على جثته في منزله بمدينة "وينشستر" بمقاطعة "هامبشاير" البريطانية، حيث عثر عليه صديقه وجاره "جيفري فيريس"، داخل سيارة في جراج المنزل، وتبين أنه استنشق كمية قاتلة من غاز "أول أكسيد الكربون".



يشار إلى أن زوجته نُقلت إلى المستشفى مؤخرًا إثر تدهور حالتها. وأوضح نجله أن السبب وراء انتحار والده بهذا الشكل المأساوي يرجع إلى أن "عبء رعاية والدته" أصبح ثقيلًا عليه.



وكشف "جيفري فيريس"، الذي عثر على جثة "ماكماستر"، عن تفاصيل ما حدث، موضحًا أن زوجته تلقت اتصالًا من أحد الجيران، والذي كان قد سمع أن عائلة المسن لا يمكنها التواصل معه، لذا توجه إلى منزله للاطمئنان عليه، لكنه لم يكن موجودًا، وعندما توجه إلى الجراج الملحق بالمنزل، وجد جثته، كما انتبه إلى وجود تحذيرات من غاز أول أكسيد الكربون مكتوبة بخط اليد وموضوعة على نوافذ السيارة؛ واتصل "فيريس" بالنجدة على الفور.



وتبين من خلال التحقيقات أن "ماكماستر" أقدم على الانتحار بالفعل، وأنه كان يواجه صعوبة في رعاية زوجته.