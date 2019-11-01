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رياضة

مدرب غانا الأوليمبي لـ صدى البلد: لا أعرف سوى رمضان صبحي.. وشئ واحد أخشاه قبل البطولة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:13 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.

وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل، حيث سيخوض منتخب مصر منافسات البطولة بمشاركة مالي والكاميرون إضافة إلى غانا.

صدى البلد التقي مدرب منتخب غانا إبراهيم جانوم الذي تحدث عن طموح منتخبه في المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، و أبرز ما يخشاه في الفترة المقبلة.

وأكد جانوم أن منتخبه على أتم الإستعداد للبطولة، الأمور تسير الأمور على ما يرام، وأن بعثته ستصل إلى مصر يوم الاثنين لمواصلة الإعداد قبل مباراتنا الأولى.

وعن رأيه في وقوعه مع مصر في نفس المجموعة قال : "إنها مجموعة مثيرة و جذابة يمكن لكل فريق التأهل بكل سهولة لأن المستويات متقاربة، ومصر لديها أفضلية لأن البطولة على أرضهم وبين جماهيرهم".

وعند سؤاله عن أن منتخبه هو مستقبل غانا؟ رد قائلًا، " نعم هم مستقبل منتخبنا، نحتاج إلى جيل جديد لحصد البطولات خاصة أمم إفريقيا التي غاب عنا لسنوات".

وكشف جانوم عن اللاعبين الذي يعرفهم في منتخب مصر الأوليمبي، قائلا إنه لا يعرف سوى رمضان صبحي .

وتابع حديثه قائلًا أنه لا يخشى سوى الإصابات أثناء البطولة حيث سيكون الأمر معقدًا أثناء البطولة حيث أن منتخبه يسعى للتأهل للأولمبياد.

وأختتم حديثه قائلًا عن رأيه في مصر والملاعب: "مصر بلد جميل والناس ودودون للغاية، الملاعب نوعًا ما جيدة لم أعاينها بعد لكن الأمر كان واضحا في أمم إفريقيا الماضية".
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