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محافظات

الثلاثاء المقبل .. انطلاق مبادرة الرئيس لـ ضعاف السمع في الدقهلية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:03 ص
طفل من ضعاف السمع
طفل من ضعاف السمع
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همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن ضعاف السمع ضمن مبادرة 100مليون صحة الثلاثاء القادم بمراكز منية النصر والجمالية والمنزلة.

أوضح محافظ الدقهلية أن المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن ضعاف السمع بين المواليد من سن يوم حتى 28 يوم لتسهيل عملية متابعة وعلاج الأطفال الذين يتبين اصابتهم لتحديد احتياجهم إلى علاج أو زرع قوقعة في السن المناسب.

وأضاف شاروبيم أن المبادرة تتضمن الفحص الالزامي لإجراء مقياس السمع لحديثي الولادة لدى تلقيهم فحص الغدة الدرقية وتعد المبادرة برنامجا مستمرا يقدم بالمجان مثل التطعيمات الاجبارية وتسجل بياناتها في خانة مخصصة بشهادة ميلاد الطفل.

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن المبادرة سيتم تدشينها في قرية ميت عاصم مركز منية النصر،وقرية ميت مرجا مركز الجمالية،والبصراط مركز المنزلة، مضيفا أن إجراء الفحص يتم من خلال 140وحدة صحية على مستوى المحافظة.
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