رفعت الإمام: الأتراك مايزال بداخلهم روح العثمانى القديم.. فيديو

قال الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ المعاصر والحديث بكلية الآداب جامعة دمنهور، إن أي شخص تركي مازال بداخله روح العثماني القديم فهي إزودجية ما زالت موجودة داخل الأتراك.



وأضاف رفعت، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن جمال باشا احد القادة الأتراك قام بشنق 8 ألاف مثقف عربي في عام 1916 عندما طالبوا بالقومية العربية في بداية القرن الماضي.



وتابع الدكتور محمد رفعت أن الأتراك تسببوا في إبادة جماعية ومجاعة وأوبئة وأمراض لأهالي الشمال وقاموا بترحيل ألفين أسرة من بلاد الشام ليحلوا محل الأرمن الذين تم ترحيلهم من شرق الأناضول إلى ولاية حلب العربية وتم ذبحهم خلال رحلة السفر.



وكشف أستاذ التاريخ المعاصر والحديث، أن فايز الغصين المحامي السوري في عام 1916 تم الحكم عليه بالإعدام في تركيا وتم تهريبه وقام بتسجيل المذابح التي حدثت للشعب الأرميني.

