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مرأة

بـ تصميم أنيق ولامع.. نجوى كرم تتألق بإطلالة محتشمة وساحرة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:34 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نجوى كرم، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.

وظهرت بها نجوى كرم، بفستان طويل باللون البينك وبأكمام طويلة، وذات تفصيلة أنيقة تتناسب مع جمال رشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب عالٍ لإكمال إطلالتها، واختارت قرطا طويلا باللون البينك.

واعتمدت نجوى كرم، على المكياج باللون البينك والبنى للعيون لإبراز جمالها مع أحمر شفاة باللون الكاشمير، وتركت شعرها البني منسدلًا بين كتفيها بشكل أنيق وساحر.

وعلقت على الصورة: «مش بس صوتي، كمان قلبي كان عم يغنّي مع الشعب السعودي الحبيب🌷».

 
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