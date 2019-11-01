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محافظات

غدا .. محافظ القاهرة يدشن مبادرة دعم صحة المرأة من مصر الجديدة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:53 م
مبادرة دعم صحة المرأة
مبادرة دعم صحة المرأة المصرية
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عبد العزيز جمال
يدشن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مبادرة " دعم صحة المرأة المصرية "غدا والتى ستبدأ بالعاصمة فى مرحلتها الثانية .

ومن المقرر أن يتم إطلاق الحملة بالمركز الطبى بالمحكمة خلف مجمع محاكم مصر الجديدة.

وأكدت محافظة القاهرة تكثيف جهود التوعية وحث السيدات والآنسات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحتهن والعمل على إنجاح المبادرة وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة.

جدير بالذكر أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بدعم صحة المرأة انطلقت بـ 9 محافظات كمرحلة أولى وهي الاسكندرية - بورسعيد - البحيرة - القليوبية - دمياط - مرسى مطروح - جنوب سيناء - الفيوم - أسيوط.

وتتضمن المرحلة الثانية محافظات : شمال سيناء - البحر الأحمر- القاهرة - الإسماعلية - السويس - كفر الشيخ - المنوفية - بني سويف - سوهاج - الأقصر - أسوان.

ومن المقرر أن تستهدف المرحلة الثانية 10 ملايين سيدة بالمحافظات المذكورة ، على أن يتم الفحص مجانا وإحالة المشتبه والمتوقع إصابتهن بسرطان الثدى إلى مراكز الفحص الدقيق للتأكد.

ويشارك في المرحلة الثانية 1300 وحدة صحية و 1700 فريق جميعهن من السيدات وليس بينهم أطباء ذكور أو تمريض.
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