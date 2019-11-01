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توك شو

تمثيل فى تمثيل.. أحد نجوم المصارعة الحرة يكشف حقيقة صادمة عن اللعبة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:42 م
المصارعة الحرة
المصارعة الحرة
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توك شو
قال تايتوس أونيل أحد نجوم المصارعة الحرة والذي يلعب بـ WWE، إن السيطرة على الغضب كانت أكبر مشكلة تواجهه طوال مسيرته الرياضية، لافتًا إلى أنه عندما تقدم في السن تعلم كيف يواجه هذه العقبة.

وعن المشاركة فى موسم الرياض "البوليفار"، قال تايتوس أنه إعتاد التعامل مع الاستادات الممتلئة في جميع أنحاء العالم، معقبا: "الغريب بالنسبة لنا هو حالة الطقس التى لم نعهدها من قبل".

وأشار تايتوس أونيل إلى أنه يحب الطعام العربي بشكل عام وهو يعتبر من الأطعمة المفضلة لديه، لافتًا إلى أن وزنه زاد 40 باوند بسبب العصائر، معقبا: "العصائر هنا جميلة للغاية".

وطلب تايتوس أونيل من متابعي المصارعة الحرة عدم تقليد هذا في المنزل، لأنها رياضة شديدة الخطورة على الرغم من أنه عمل محدد مسبقًا ونعلم من سيفوز ومن سيخسر إلا أن لدينا الكثير من الإصابات والبعض خضع إلى عمليات جراحية على الرغم من أنهم محترفون ومدربون.

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