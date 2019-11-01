فالفيردي يعلن عن مفاجأة في قائمة برشلونة استعدادا لمواجهة ليفانتي

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ليفانتي على أرضية ملعب "سيوتات دي فالنسيا" بالجولة 12 للدوري الإسباني غدا السبت.



وأعلن فالفيردي عن قائمة تضم 19 اسما للسفر إلى فالنسيا، لم تشهد حضور ديمبيلي، ولكن جاء على رأس القائمة ليونيل ميسي ولويس سواريز في خط الهجوم.



قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي:



حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو



الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جان كلير توديبو – نيلسون سيميدو – سيرجي روبيرتو – جوردي ألبا – فيربو جونيور



الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش- أرتور ميلو – فرينكي دي يونج – أرتورو فيدال



الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان - أنسو فاتي – كارليس بيريز



برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل ليفانتي المركز 11 برصيد 14 نقطة من 11 مباراة.

