تعرف علي مواعيد انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات.. إقبال كثيف على انتخابات اتحاد الطلاب فى جامعة حلوان...825 طالبًا يتقدمون لانتخابات اتحاد جامعة كفر الشيخ...1204 طلاب يتقدمون للترشح بجماعة المنيا

إقبال كثيف على انتخابات اتحاد الطلاب فى جامعة حلوان

جامعة الفيوم تستعد لانتخابات الاتحادات الطلابية 2019/2020

825 طالبًا يتقدمون لانتخابات اتحاد جامعة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد

1204 طلاب يتقدمون للترشح بانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا





شهدت جامعة حلوان إقبالا كثيفا من الطلاب على باب الترشح لانتخابات الاتحاد الطلابى لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠.





تقدم بالترشح لانتخابات اتحادات الطلاب، ٦٩ طالبا وطالبة من كلية الآداب، و٨٤ طالبا وطالبة "الحقوق"،٨٤ طالبا "التجارة وادارة الاعمال"، ٧٣ طالبا وطالبة "الخدمة الاجتماعية"،١٠٠ طالب وطالبة "العلوم".





وكانت الإعداد بكليات أخرى صادمة مثل " كلية الصيدلة ١٣ طالبا وطالبة، كلية التربية الرياضية بنات ١٨ طالبة.





يتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019، بحيث يتم تلقى وفحص الطعون يوم الاثنين 4 نوفمبر 2019، وتُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019.





وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019، وتكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 11 نوفمبر 2019، وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2019، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019.





وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2019/2020 من الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس اللجنة العليا، والدكتور جمال شكرى مستشار الدكتور رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والدكتور السيد العرب والمستشار القانوني الدكتور رئيس الجامعة عضوا، راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة ندى محسن أحمد طالبة بكلية الطب عضوا، والطالب عبد الرحمن محمد طالب بكليه التجاره عضوا

وقال رئيس الجامعة إن المعيار الرئيسي الذي لابد أن تخضع له عملية الانتخاب هو شخصية الطالب ومدى مشاركته في ممارسة النشاط الطلابي وما أنجزه من خدمات لزملائه الطلاب.





وشدد رئيس الجامعة على دور رعاية الشباب في توفير كافة التيسيرات امام الطلاب لممارسة حقهم في المشاركة في العملية الانتخابية حتى يتثنى لهم تشكيل مجلسهم الذي يعبر عنهم بصورة حضارية تليق بطلاب جامعة الفيوم.





وأكد جابر شديد أن الأنشطة الطلابية تلعب دورًا كبيرًا في تكوين شخصية الطلاب وتدريبهم على مهارات التواصل مع الآخرين. كما أن المشاركة في اتحاد الطلاب يسهم في تنمية مهارات القيادة وإعداد الطلاب ليصبحوا قادة المستقبل.





وأشار إلى أن إجمالي أعداد الطلاب الذين تقدموا لانتخابات اتحاد طلاب جامعة الفيوم من واقع الكشوف المبدئية بلغ 1037 مرشح منهم 410 طالبة و 627 طالبا موزعة على 18 كلية.





ومن المقرر أن تُعلن يوم الأحد 3 نوفمبر الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين، ويتم تلقى وفحص الطعون يوم الاثنين 4 نوفمبر، وتُعلن يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الكشوف النهائية للمرشحين، تبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة، على أن تبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج يوم الأحد 10 نوفمبر، والإعادة في اليوم التالي بالكليات.





شهدت لجان تلقى طلبات الطلاب الراغبين في الترشح لانتخابات مجالس اتحاد الطلاب بجامعة كفر الشيخ، إقبالًا ملحوظًا من الطلاب في مختلف الكليات للترشح في لجان الاتحادات الطلابية.





ووصل عدد المتقدمين إلى 825 طالبًا وطالبة، في لجان الأسر والنشاط الفني والنشاط الرياضي والنشاط الثقافي والإعلام ونشاط الجوالة والخدمة العامة والنشاط الاجتماعي والرحلات والنشاط العلمي والتكنولوجي بإشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس اتحادات طلاب الكليات ومجلس اتحاد طلاب الجامعة .





وأشار إلى أن الكشوف المبدئية للمرشحين ستعلن يوم 3 نوفمبر المقبل الموافق الأحد و يتم تلقي الطعون وفحصها في اليوم التالي ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم 5 نوفمبر الموافق الثلاثاء ويسمح بالدعاية الانتخابية من اليوم التالي.





وتجرى انتخابات الجولة الأولى في الكليات يوم 10 نوفمبر الموافق الأحد وتجرى انتخابات الإعادة في اليوم التالي،لافتًا إلى أن انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ستجرى يوم 12 نوفمبر الموافق الثلاثاء وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات في اليوم التالي





أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا عن تقدم 1204 طلاب للترشح والتنافس في الانتخابات الطلابية على عضوية لجان الانشطة الرياضية، والاسر، والفنية، والثقافية، وجوالة وخدمة عامة، واجتماعية ورحلات، وعلمي، بفرق كليات الجامعة العشرين للعام الجامعي 2019/2020، والتي بدأت أعمالها صباح أمس وتستمر على مدار أسبوعين.





لافتًا إلى أنه كلية الطب البيطري جاءت بأعلى عدد للمرشحين وصل إلى 105 طلاب وطالبة، تليها كليات الحاسبات والمعلومات بـ98طالبا وطالبة، تليها كلية العلوم بترشح 87، وجاء كلية السياحة والفنادق بتقدم 80 مترشحا، كما وصل عدد المرشحين بكلية الزراعة إلى 79 طالبا وطالبة.



