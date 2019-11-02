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حوادث

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في أحداث فض اعتصام النهضة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:00 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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اسلام مقلد
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد على المتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
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