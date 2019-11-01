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ديني

علي جمعة: من ينادي بتعديل أحكام الشريعة والمواريث جاهل .. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:16 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
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عبدالله سليم
وصف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، من يقول: « إن بعض الأحكام الشرعية مثل إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين بحاجة إلى تعديل، لكونها لا تناسب هذا العصر» بـ«الجاهل» الذي ينبغي التعامل معه كما قال الله تعالى: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا»الفرقان.

وأضاف علي جمعة في لقائه في أحد دروس العلم والفتوى، ردًا على سؤال: ما رأيك فيمن يقول: إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى تعديل، لكونها لا تناسب هذا العصر؟ أن أي إنسان جاهل ينبغي تجاهله وعدم الخوض في جدالات عقيمة، مؤكدًا أن الذي يٌرد عليه هو الشخص الذي يطرح أفكارًا عن علم وتحتاج إلى توضيح وليس لإضاعة الوقت.

وتابع: جهل من يقول بهذا، مشيرًا إلى أن نظام المواريث في الإسلام، نظام متكامل وأنه في بعض الأحيان تأخذ المرأة أكثر من الرجل أو مثله، بل أحيانًا ترث المرأة ولا يأخذ الرجل شيئًا، وأن الأمر ليس نزاع بين الذكورة والأنوثة.

وضرب على ذلك مثالًا بأنه في حال مات وترك: عمًا وزوجة وبنتًا وأمًا وأختًا، فإن للبنت نصف التركة وللزوجة الثمن وللأم السدس وللأخت الباقي تعصيبًا، مؤكدًا أن الذكرالوحيد في هذه المسألة(العم)لا يرث شيئًا.
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