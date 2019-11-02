Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أول كفيف يتولى منصب في الأزهر: فقدان البصر لم يمنعني عن العمل الإداري.. صور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
الدكتور وجيه زكريا
الدكتور وجيه زكريا عمران ومحرر صدي البلد
Advertisements
محمد شحتة
أكد الدكتور وجيه زكريا عمران، اول كفيف بجامعة الأزهر يتولى منصب وكيل كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، أن الكفيف لا يعوقه شئ طالما كانت لديه الرغبة والقدرة على العمل الإداري، مشيرا إلى أن الإدارة تحتاج إلى سمات شخصية أكثر من كونها مجرد توقيع على ورق، فتحتاج إلى حكمة وحنكة وسرعة اتخاذ القرار ومواقف صارمة، كما أن الدستور أعطى الحق للكفيف بتولى أى منصب ومن يعوقه عن ذلك بسبب كونه كفيف عقوبته الحبس.

وأضاف عمران لصدي البلد، ان رئيس مجلس الدولة كان في يوم من الأيام كفيف وهو المستشار نبيل مرهم، واختير بقرار من الجمعية العمومية وصدق على هذا القرار رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن قيادات جامعة الأزهر كانوا داعمين لقرار توليتي لوكيل كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق من أول عميد الكلية الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي حتى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

وتابع: أتمنى أن ينتشر التعليم التكنولوجي في جامعة الأزهر وبالرغم من وجوده حاليا إلا أننا نريد أن ينتشر في كل الكليات وكذلك تبنى المواهب إلى حد توصيلها إلى المستوى الرفيع لها،وكذلك ضرورة وضع معايير لاختيار طلاب الكليات الشرعية في جامعة الأزهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضم 14 مجلة علمية تصدر من جامعة الأزهر لمؤسسة دولية أمريكية

أول كفيف يتولى منصبًا في جامعة الأزهر: حياتي كلها تفوق.. صور

أول كفيف يتولى منصبا في الأزهر: نوفر المحاضرات مسجلة للمكفوفين.. صور

التعليم الأزهري في أسبوع .. أول كفيف يتولى منصبًا في الجامعة: حياتي كلها تفوق .. 800 جنيه منحة المولد النبوي للعاملين وتنبيهات عاجلة للمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية بسبب موجة الطقس السيئ

ترشيحاتنا

أحمد رزق: عشت أياما صعبة ونمت بغرفة مشتركة مع هذا النجم

بدون مكياج... كارمن سليمان تشعل إنستجرام بجمالها الطبيعي

تفاصيل لقاء مؤمن زكريا وتركي آل الشيخ لعلاجه في أمريكا.. فيديو

إصابة محمد منير بـ الانزلاق الغضروفي

مدرب الأهلي مستاء من عدم خوض مباراة قوية بمعسكر الإمارات

انتهت الأزمة.. محمود فتح الله يكشف كواليس اجتماعه مع مرتضى منصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الحجاب.. مقطع فيديو لضابط يعتدي على فتاة إيرانية بالضرب المبرح

بـ بدلة بات مان .. بيلا حديد فى أحدث جلسة تصوير بهاتفها الخاص

بدون مكياج... كارمن سليمان تشعل إنستجرام بجمالها الطبيعي