أول كفيف يتولى منصب في الأزهر: فقدان البصر لم يمنعني عن العمل الإداري.. صور

أكد الدكتور وجيه زكريا عمران، اول كفيف بجامعة الأزهر يتولى منصب وكيل كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، أن الكفيف لا يعوقه شئ طالما كانت لديه الرغبة والقدرة على العمل الإداري، مشيرا إلى أن الإدارة تحتاج إلى سمات شخصية أكثر من كونها مجرد توقيع على ورق، فتحتاج إلى حكمة وحنكة وسرعة اتخاذ القرار ومواقف صارمة، كما أن الدستور أعطى الحق للكفيف بتولى أى منصب ومن يعوقه عن ذلك بسبب كونه كفيف عقوبته الحبس.



وأضاف عمران لصدي البلد، ان رئيس مجلس الدولة كان في يوم من الأيام كفيف وهو المستشار نبيل مرهم، واختير بقرار من الجمعية العمومية وصدق على هذا القرار رئيس الجمهورية.



وأشار إلى أن قيادات جامعة الأزهر كانوا داعمين لقرار توليتي لوكيل كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق من أول عميد الكلية الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي حتى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.



وتابع: أتمنى أن ينتشر التعليم التكنولوجي في جامعة الأزهر وبالرغم من وجوده حاليا إلا أننا نريد أن ينتشر في كل الكليات وكذلك تبنى المواهب إلى حد توصيلها إلى المستوى الرفيع لها،وكذلك ضرورة وضع معايير لاختيار طلاب الكليات الشرعية في جامعة الأزهر.