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اقتصاد

عودة المياه المقطوعة عن عدد من مناطق الجيزة في هذا الموعد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:00 ص
المياه
المياه
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، أنه تم إيقاف محطة صرف صحى أرض اللواء بحى بولاق الدكرور، وذلك للقيام بأعمال إحلال وتجديد الطلمبات ولوحات التشغيل داخل المحطة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، أن ذلك الأمر ترتب عليه قطع المياه عن "شارع الهرم بدءا من نصر الدين وحتى المساحة، وتقسيم عمرو بن العاص الأول والثانى والثالث، وترعة عبد العال (1 .2 ) وكفر طهرمس، لمدة 8 ساعات من الساعة 11 مساء أمس الجمعة الموافق 1/11/2019 حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم السبت الموافق 2/11/2019.
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