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برلمان

برلماني: مواقع التواصل الاجتماعي فرقت بين المواطنين ببث الشائعات

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:12 م
صدى البلد
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فريدة محمد
أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة وعى الشعب المصرى فى مواجهة الشائعات، مشيرا إلى قدرة وذكاء الشعب المصرى العظيم على استيعاب كل حرف جاء فى كلمات الرئيس السيسى التى قال فيها بالنص:" أوعى حد يأثر عليكم ويتشكك.. دى حالة بقالها 80 سنة من عدم اليقين ومحاولة التفرقة بين الناس وبعضها، ودى حالة هتفضل موجودة ويجب أن نتعامل معها ولا نتأثر ولا نتشكك فى أنفسنا".

وقال " أبو جاد " فى بيان اصدره اليوم ان أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى خلال كلمته بفعاليات، افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 ان الشعب المصرى واع ومنتبه لكل ذلك ونحن نؤكد فى كل مناسبة لنا ولأنفسنا والإعلام له دور كبير.

وطالب النائب حسين أبو جاد من جميع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الاخبارية القيام بمسئولياتها التاريخية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا وخارجيا وكشف جميع الحقائق امام المصريين بكل وضوح وشفافية خاصة ان الرئيس السيسى حمل وسائل الاعلام هذه المسئولية مشيدا بتأكيد الرئيس السيسى بأن حالة التشكيك فى كل شيء حالة مرتبطة بمنهج لديهم محاولات التشكيك مستمرة طول الوقت والشعب المصرى واع، ومؤسسات الدولة دائما حاضرة فى مواجهة أى تحرك أو شائعات.
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