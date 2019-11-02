اليوم.. نظر دعوى الاستمرار في صحة المادتين 2 و6 من قانون الضريبة على المبيعات

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بالاستمرار فى حكم الدستورية العليا الصادر فى 13 مايو عام 2007، والقاضى بصحة الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.





وأقيمت الدعوى رقم 48 لسنة 40 منازعة تنفيذ جديدة للمطالبة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية الصادر فى 13 مايو عام 2007، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف عالي القاهرة - الدائرة المدنية رقم 24495 لسنة 123 قضائية.





وكان حكم المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 23 قضائية، نص على عدم قبول الدعوى والقضاء بصحة ودستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.





وتنص المادة(2) على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص"



