الشارقة يفوز على الفجيرة ويحافظ على صدارة دورى الخليج العربي الإماراتي.. فيديو

تمسك فريق الشارقة بصدارته لدوري الخليج العربي الإماراتى لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه الفجيرة بهدفين مقابل هدف باستاد الشارقة ضمن منافسات الجولة السادسة.



سجل الهدف الأول للشارقة جوميز فى الدقيقة الحادية عشر من زمن الشوط الأول، وعن طريق النيران سجل ياسر سالم مدافع الفجيرة الهدف الثانى فى مرماه فى الدقيقة الثمانين، بينما أحرز هدف الفجيرة الوحيد فيرناندو من ركلة جزاء فى الدقيقة الخامسة والأربعون.



وبهذه النتيجة حافظ الشارقة على صدارة ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بينما احتل الفجيرة المركز الثانى عشر برصيد ست نقاط.