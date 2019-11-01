بينهم ابن رئيس.. مسئولون لبنانيون يهربون أموالهم إلى سويسرا

كشف الإعلامي اللبناني طوني خليفة عن قيام مسئولين لبنانيين بتحويل مبالغ ضخمة للدولار وتهريبها خارج البلاد.





وقال طوني خليفة في تغريدة على تويتر "معلومات شبه مؤكدة.. ابن رئيس سابق حول أمواله من اللبناني إلى الدولار بقيمة تفوق الـ20 مليون دولار وسيحولها إلى سويسرا".





وتابع "معلومات عن أموال لرؤساء سابقين وعائلاتهم ومسؤولين حاليين وسابقين بتواطئ مع مصارفهم لتهريب أموالهم بالدولار إلى الخارج فحذار الأسماء وأسماء المصارف معنا وسننشرها".





وأثارت تغريدة طوني خليفة، جدلا بين متابعيه خاصة اللبنانيين وأنها تزامنت مع اليوم الأول الذي تفتح فيه المصارف اللبنانية بعد إغلاقها في الأيام الماضية بسبب الاحتجاجات وقطع الطرق.



