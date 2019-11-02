تعرف على طلب أسطورة الـ WWE هالك هوجان من المصريين

أكد هالك هوجان، أنه لم يسبق له زيارة مصر من قبل متمنيا أخذ جولة في كل أنحاء مصر، لافتًا إلى أنه يقضي وقتًا عظيما من خلال المشاركة فى موسم البوليفار.



وأضاف هالك هوجان مازحًا خلال مداخلة تليفزيونية، أنه أتمَّ الـ 22 عامًا الإسبوع الماضي ولكن في الحقيقة أتتم الـ 66 عامًا، لافتا إلى أن التدريب المستمر والطعام الجيد يساهم فى ظهوره دائما بشكل رياضى رغم تقدمه فى السن.



وأكد: على عدم تقليد المصارعين في المنزل والجميع يعرف أن الأمر شديد الخطورة في الحلبة، ، مشيرًا إلى أنه قام بتغير مفصل ركبته الأثنين وعظمة الفخذين وسيجري عملية للمرة الـ 10 في الظهر وأنه مضطر في بعض الأحيان لإستخدام عكازين.



وطلب هالك هوجان من المصريين يوم 12 نوفمبر أن يدعوا له لإجرائه عملية في الظهر.

