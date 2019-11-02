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حوادث

اليوم.. نظر دعوى مدى دستورية المادة 6 من قانون الضريبة على المبيعات

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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رامى المهدى
تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، نظر الدعوى التى تطالب بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وطالبت الدعوى التى حملت الرقم 26 لسنة 40 دستورية بالاستمرار فى الأحكام الصادر من المحكمة الدستورية فى وقت سابق فى الدعاوى ارقام 3 لسنة 23 ق دستورية والحكم رقم 28 لسنة 27 ق دستورية، والحكم رقم 215 لسنة 26 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 847 لسنة 68 ق إدارى الإسكندرية والمطعون عليه بالطعن رقم 72378 لسنة 63 ق إدارية عليا ( شق مستعجل).

وكانت المحكمة الدستورية قد أكدت فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" صحة دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
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